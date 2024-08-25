ЗСУ проводять «лагідну українізацію» на Курщині
У звільнених від путінського режиму населених пунктах Курської області РФ розпочалася лагідна українізація. Наприклад, бійці Збройних сил України подекуди замінюють вивіски місцевих органів влади на україномовні, дивись світлину.
Інші волонтери і активісти звертають увагу, що місцеві жителі чудово розуміють українську мову, а подекуди й говорять на ній. Дехто робить жартівливі висновки, копіюючи рашистську пропаганду:
«Люди всі спілкуються українською. Всі. А жодної вивіски на школі чи держустановах українською не бачили. Треба допомагать. Бо їх тут угнітають».
А на іншому ролику місцева жителька визнає, що Суджа – це Україна. Звісно, ця цитата вирвана з контексту – не варто цих людей записувати в лави українських патріотів. Зрештою, ці ролики записували озброєні бійці ЗСУ.
Хоча загальновідомо, що західні частини Курщини і Бєлгородщини ще на початку двадцятого сторіччя заселялися українцями і були україномовними…
Якщо серйозно, то звісно, що Україна немає наміру приєднання чужих територій. Але без стьобу в таких ситуаціях не обійтися. Звідси й приколи про БНР, КуНР, які у фашистській РФ деякі путіністи сприймають за чисту монету.
— Приїхали в Суджу, заїхали по паспортам. Все нормально. Люди всі спілкуються українською. Всі. А жодної вивіски на школі чи держустановах українською не бачили. Треба допомагать. Бо їх тут угнітають. pic.twitter.com/zHvXxjWJvi
— @UA_Peacemaker (@UaPeacemaker) August 24, 2024
Подпишитесь на новости