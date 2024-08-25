 

ЗСУ проводять «лагідну українізацію» на Курщині

  1. 25.08.2024
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У звільнених від путінського режиму населених пунктах Курської області РФ розпочалася лагідна українізація. Наприклад, бійці Збройних сил України подекуди замінюють вивіски місцевих органів влади на україномовні, дивись світлину.

Інші волонтери і активісти звертають увагу, що місцеві жителі чудово розуміють українську мову, а подекуди й говорять на ній. Дехто робить жартівливі висновки, копіюючи рашистську пропаганду:

«Люди всі спілкуються українською. Всі. А жодної вивіски на школі чи держустановах українською не бачили. Треба допомагать. Бо їх тут угнітають».

А на іншому ролику місцева жителька визнає, що Суджа – це Україна. Звісно, ця цитата вирвана з контексту – не варто цих людей записувати в лави українських патріотів. Зрештою, ці ролики записували озброєні бійці ЗСУ.

Хоча загальновідомо, що західні частини Курщини і Бєлгородщини ще на початку двадцятого сторіччя заселялися українцями і були україномовними…

Якщо серйозно, то звісно, що Україна немає наміру приєднання чужих територій. Але без стьобу в таких ситуаціях не обійтися. Звідси й приколи про БНР, КуНР, які у фашистській РФ деякі путіністи сприймають за чисту монету.

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