У звільнених від путінського режиму населених пунктах Курської області РФ розпочалася лагідна українізація. Наприклад, бійці Збройних сил України подекуди замінюють вивіски місцевих органів влади на україномовні, дивись світлину.

Інші волонтери і активісти звертають увагу, що місцеві жителі чудово розуміють українську мову, а подекуди й говорять на ній. Дехто робить жартівливі висновки, копіюючи рашистську пропаганду:

«Люди всі спілкуються українською. Всі. А жодної вивіски на школі чи держустановах українською не бачили. Треба допомагать. Бо їх тут угнітають».

А на іншому ролику місцева жителька визнає, що Суджа – це Україна. Звісно, ця цитата вирвана з контексту – не варто цих людей записувати в лави українських патріотів. Зрештою, ці ролики записували озброєні бійці ЗСУ.

Хоча загальновідомо, що західні частини Курщини і Бєлгородщини ще на початку двадцятого сторіччя заселялися українцями і були україномовними…

Якщо серйозно, то звісно, що Україна немає наміру приєднання чужих територій. Але без стьобу в таких ситуаціях не обійтися. Звідси й приколи про БНР, КуНР, які у фашистській РФ деякі путіністи сприймають за чисту монету.