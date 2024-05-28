 

ЗСУ просунулися вперед на Харківщині, – ISW

  1. 28.05.2024
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Бійці Сил оборони нещодавно здійснили підтверджені просування поблизу прикордонного села Липці на півночі Харківської області (район Вовчанська). Про це без конкретики в сьогоднішньому зведенні про ситуацію в Україні, серед іншого, повідомили експерти американського Інституту вивчення війни (ISW).

На жаль, альтернативних підтверджень цієї інформації ми не помітили. Зокрема, авторитетний вітчизняний укладач фронтових мап і військовий експерт «DeepState» під час сьогоднішньої актуалізації своєї карти на цій ділянці фронту змін не зробив.

А пресцентр Генерального штабу Збройних сил України у звіті за 22 з половиною години 27-го травня, оприлюдненому на офіційній сторінці у соціальній мережі «Фейсбук», серед іншого, заявив:

«На Харківському напрямку від початку доби відбувалося десять бойових зіткнень. Відбито шість атак противника в районах Липців, Стариці та Вовчанська. Тривають бої поблизу Стариці й Тихого. Ситуація контрольована, наші воїни діють активно, завдають ворогу втрат». 

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