 

ЗСУ підірвали три БМП окупантів біля Торського

  1. 17.06.2024
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Бійці Сил оборони знищили штурмову бронетанкову колону з десантом російських окупантів в районі вільного села Торське на північному сході Донецької області (Лиманський або Кремінський) напрямок.

При цьому наші захисники знищили три ворожі бойові машини піхоти, ліквідували більше двадцяти інтервентів, а кількох щасливчиків взяли в полон.

Про це о 16:08 у своєму Телеграм-каналі «Говорять Снайпер» повідомив блогер і боєць 24-го окремого штурмового батальйону «Айдар» 5-ої бригади Збройних сил України Станіслав Бунятов (Осман).

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