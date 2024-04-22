 

ЗСУ ліквідували штурмовий загін росіян біля Новомихайлівки

  1. 22.04.2024
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Військовослужбовці 79-ої окремої десантно-штурмової Таврійської бригади Збройних сил України ліквідували піхотну групу російських загарбників (до десяти чоловік) в районі щойно захопленого ними села Новомихайліва на Мар’їнському напрямку.

Про це на своїй сторінці у соціальній мережі «Х» (колишній «Твіттер») розповів блогер Сергій Нещадим, оприлюднивши відповідне відео, змонтоване з кадрів, відзнятих контрольними безпілотними літальними апаратами.

Спочатку ми бачимо пів десятка трупів загарбників в якомусь невеличкому окопі, а потім ураження ще кількох в інших місцях. Там же стоїть розбита ворожа бойова броньована машина.

І взагалі, захоплення інтервентами Новомихайлівки, далося їм ціною великих втрат.

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