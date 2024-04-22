ЗСУ ліквідували штурмовий загін росіян біля Новомихайлівки
Військовослужбовці 79-ої окремої десантно-штурмової Таврійської бригади Збройних сил України ліквідували піхотну групу російських загарбників (до десяти чоловік) в районі щойно захопленого ними села Новомихайліва на Мар’їнському напрямку.
Про це на своїй сторінці у соціальній мережі «Х» (колишній «Твіттер») розповів блогер Сергій Нещадим, оприлюднивши відповідне відео, змонтоване з кадрів, відзнятих контрольними безпілотними літальними апаратами.
Спочатку ми бачимо пів десятка трупів загарбників в якомусь невеличкому окопі, а потім ураження ще кількох в інших місцях. Там же стоїть розбита ворожа бойова броньована машина.
І взагалі, захоплення інтервентами Новомихайлівки, далося їм ціною великих втрат.
Ліквідація піхотинців в районі села Новомихайлівка Донецька обл #79одшбр #Новомихайлівка pic.twitter.com/bQbX8aWesV
— Сергій Нещадим (@nevedimka123) April 21, 2024
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