 

ЗСУ ліквідували штурмовий загін окупантів на бронетехниці

  1. 26.04.2024
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Бійці восьмого окремого полку спеціального призначення Збройних сил України імені Князя Ізяслава Мстиславича знищили штурмову броньовану колону з десантом російських окупантів.

Про це пресслужби підрозділу і Сил спеціальних операцій ЗСУ повідомили на власних сторінках у соціальній мережі «Фейсбук», оприлюднивши відповідне відео, змонтоване з кадрів, відзнятих як FPV-дронами, так і контрольними безпілотними літальними апаратами.

Цікаво, що цього разу FPV переважно не були камікадзе – якщо ми правильно зрозуміли, вони підлітали близько до цілі і скидали на них гранати.

У підсумку їм вдалося знищити на польовій дорозі дві гусеничні бойові машини піхоти, колісний бронетранспортер і дев’ять інтервентів, ще трьох поранити. Останні сильно пручалися і відчайдушно, але даремно намагалися вивернутися.

Втім, мінімум третина, максимум половина особового складу штурмової групи змогла відступити.

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