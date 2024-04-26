ЗСУ ліквідували штурмовий загін окупантів на бронетехниці
Бійці восьмого окремого полку спеціального призначення Збройних сил України імені Князя Ізяслава Мстиславича знищили штурмову броньовану колону з десантом російських окупантів.
Про це пресслужби підрозділу і Сил спеціальних операцій ЗСУ повідомили на власних сторінках у соціальній мережі «Фейсбук», оприлюднивши відповідне відео, змонтоване з кадрів, відзнятих як FPV-дронами, так і контрольними безпілотними літальними апаратами.
Цікаво, що цього разу FPV переважно не були камікадзе – якщо ми правильно зрозуміли, вони підлітали близько до цілі і скидали на них гранати.
У підсумку їм вдалося знищити на польовій дорозі дві гусеничні бойові машини піхоти, колісний бронетранспортер і дев’ять інтервентів, ще трьох поранити. Останні сильно пручалися і відчайдушно, але даремно намагалися вивернутися.
Втім, мінімум третина, максимум половина особового складу штурмової групи змогла відступити.
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