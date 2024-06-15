 

ЗСУ ліквідували інтервентів у Георгіївці і повернули втрачені позиції

  1. 15.06.2024
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Російські загарбники незначно просунулися вперед в нескореному селі Георгіївка (західніше раніше окупованого містечка Мар’їнка) на Курахівському напрямку.

Це на своїй актуальній карті за підсумками чотирнадцятого червня зафіксував авторитетний вітчизняний укладач фронтових мап і військовий експерт «DeepState». Дивись для порівняння її з попередньою версією. На актуальній ми червоною стрілочкою умовно позначили місце розширення сірої зони активних боїв в наш бік в межах населеного пункту.

Однак з «DeepState» фактично не згоден блогер і лейтенант Збройних сил України з позивним Алекс, який у своєму Телеграм-каналі «Офіцер» сьогодні написав наступне:

«Георгіївка на даний момент на 30-50% під нашим контролем. Так, нещодавно були бої на околицях Максимільянівки, але то було із розряду: прорвався БТР на дурачка — його одразу знищили.

Перли великою кількістю броні, тому сходу змогли майже повністю взяти Георгіївку. Тієї ж ночі дронищики закошмарили орків і відбили всі втрачені позиції. Лінія фронту проходить по Георгіївці».

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