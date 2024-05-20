Зірка «Ліги сміху» Ірина Сопонару вийшла заміж

Зірка «Жіночого Кварталу» і «Ліги сміху» Ірина Сопонару вперше вийшла заміж. Новиною про цю важливу для неї подію Ірина поділилася в Instagram.

Відомо, що чоловік знаменитості — британець на ім’я Ріс, з яким вона перебуває у стосунках чотири роки. Рік тому він зробив коханій пропозицію руки і серця. Щодо весілля, то закохані зіграли його в Україні.

«Приймаємо вітання», — коротко підписала знімки Ірина та показала кілька фото зі щасливого дня.

За її словами, роман 37-річної комічної акторки з громадянином Великої Британії розпочався у травні 2021 року.

«Історія знайомства досить тривіальна. Ми побачили одне одного в популярному, на той момент, закладі. Він до мене підійшов познайомитися, трошки поговорили, обмінялись Instagram і… заручились. Жартую. Між цими подіями ще було багато побачень, подорожей, поцілунків, вечірок… а потім війна. Виїзд з країни, життя на автоматі, злість, депресія, страх, біль і багато сліз. Після повернення додому ми поступово відновлювались, намагалися жити, радіти, мріяти, вірити, боротися. Відчуття величезної гордості бути українкою та підтримка коханого», — розповіла Ірина у листопаді 2023 року.