Зі списку підписантів комюніке Саміту миру зникла ще одна країна

Руанда зникла зі списку комюніке Саміту миру, що пройшов у Швейцарі 15-16 червня. Це у понеділок, 17 червня, випливає з даних на сайті швейцарського МЗС.

Відомо, що 16 червня країна фігурувала у переліку. І це при тому, що ця африканська країна свого часу пережила жахливий геноцид. Не важко припустити, що фашистська Росія продовжує працювати на цьому фронті — залякувати, підкупати, шантажувати, аби якось зменшити підтримку світом України.

Додамо, що першими свої підписи відкликали Ірак та Іорданія.

Водночас у переліку з’явився Вселенський патріархат, якого не було станом на 16 червня.

Відмовилися від підписання комюніке Індія, Саудівська Аравія, ПАР, Бразилія, ОАЕ, Вірменія, Таїланд, Мексика та ін. Водночас підтримали комюніке дружні Росії Туреччина, Угорщина та Сербія.

Відзначимо, що у підсумковому комюніке Саміту згадується Українська формула миру, й починається воно зі слів «Війна Російської Федерації проти України». У документі зафіксовано, що основою для «досягнення всеосяжного, справедливого та стійкого миру в Україні» слугуватиме Статут Організації Об’єднаних Націй «включно з принципами поваги до територіальної цілісності та суверенітету всіх держав».

Декілька країн продовжують вивчати текст комюніке Саміту миру щодо війни в Україні і ухвалюватимуть рішення про можливе приєднання до нього. Про це повідомив глава МЗС України Дмитро Кулеба

Нагадаємо, 15-16 червня у Швейцарії відбувся історичний Глобальний саміт миру, організований Україною. Зеленський заявив, що Саміт миру може мати практичні кроки на шляху до миру.