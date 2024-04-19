 

Зеленський відвідав район Часового Яру

  1. 19.04.2024
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Сьогодні президент Володимир Зеленський відвідав Донецьку область, про що його пресслужба повідомила у кількох матеріалах на його сторінці у соціальній мережі «Фейсбук».

Так, голова держави відвідав один із командних пунктів 41-ї окремої механізованої бригади Збройних сил України, яка обороняє Часів Яр, та відзначив її бійців нагородами.

Також Володимир Зеленський провів нараду з місцевою владою та силовими структурами щодо безпекової ситуації та оглянув будівництво фортифікацій: «Максимум сил має бути зосереджено на цьому напрямку».

Окремим фотоматеріалом пресслужба висвітлила підтримку президентом громадської ініціативи наших захисників по розпису стели на в’їзді в Донецьку область. Володимир Зеленський і сам щось на ній написав.

Нагадаємо, нещодавно місцева влада зафарбувала цю стелу в рамках «весняної толоки», що дуже не сподобалося бійцям Сил оборони.

У свою чергу, наш захисник, який веде Телеграм-канал «ШО НА ФРОНТІ?», об 11:58 нагадав, що в районі Часового Яру перебувати небезпечно: «На околицях населеного пункту ситуація залишається напруженою. Окупанти мають просування».

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