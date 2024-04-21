Зеленський сказав, на кого планує напасти Росія

У разі програшу України Володимир Путін спрямує свої війська на країни Балтії. Після цього під загрозою опиняться Польща та частина Німеччини. Про це у неділю, 21 квітня, заявив президент України Володимир Зеленський в інтерв’ю NBC News.

«Якщо Україна не вистоїть, то Путін точно вторгнеться в Балтійські держави. Чому? Не через те, що є якась ідея або стратегія. Путін хоче повернути вплив Радянського Союзу», — пояснив він.

Президент зазначив, що кремлівський правитель не приховує намірів повернути силою всі країни, які раніше були у складі СРСР.

«В НАТО вони або не в НАТО — його це не цікавить. Він не боїться країн НАТО. Після Балтійських держав під ударом будуть і Польща, і частина Німеччини», — додав Зеленський.

З точки зору редакції «Реалу», більш вірогідно, що спочатку фашистська Росія спробувала б «наростити» ще більше м’язів — захопити Казахстан, Грузію, Молдову і Вірменію, які не мають захисту НАТО. А вже потім могла б піти на Балтію і далі…

Росія може бути готова до нападу на країни НАТО вже за п’ять-вісім років. Про це у четвер, 18 квітня, заявив генеральний інспектор Бундесверу Карстен Брейер, пише Reuters.

Він зауважив, що цього терміну буде достатньо аби Кремль відновив свій військовий потенціал та приготувався до нападу.

«На той час, виходячи з нашого аналізу, Росія повинна відновити свої власні сили до такого ступеня, щоб атака на територію країн НАТО була можливою. Я не кажу, що це відбудеться, але це можливо», — сказав він.

Звісно, нічого цього не станеться, якщо Захід реально допоможе Україні відкинути окупантів за межі нашої держави.