Зеленський прокоментував просування окупантів на Харківщині

Російські загарбники просунулися вперед у містечку Вовчанськ у північному прикордонні Харківської області: «Орки мають просування у Вовчанську на декілька будинків, які були в сіряку, за добу поки без особливих змін».

Про це о 9:33 у своєму Телеграм-каналі «Офіцер» написав блогер і лейтенант Збройних сил України з позивним Алекс. А перед цим (о 23:55) він оприлюднив відео ураження нашим дроном-камікадзе ворожої техніки у Вовчанську з наступним коментарем:

«Орки не поспішають закріплюватися у Вовчанську, не обладнують позиції, під їх контролем лише північна частина міста, і вони сміливо туди катають на вантажівках та буханках, які швидко обнуляють. По бронетехніці щось вони взагалі не спішать її активно застосовувати після двох підбитих танчиків».

Загалом Алекс схильний до обережного оптимізму в оцінках подій, які висвітлює об’єктивно, заради уникнення панічних настроїв серед українців. Якщо у ворога все так погано у Вовчанську, то чому він просувається?

Тим часом, зрозуміти реальну диспозицію сторін у місті наразі складно. Адже найбільш авторитетний вітчизняний укладач фронтових мап і військовий експерт «DeepState» в останнє оновлював свою мапу шістнадцятого травня, хоча раніше робив це щодня мінімум раз на добу.

А інший наш укладач фронтових мап – «liveuamap.com» — не змінює лінію фронту в цьому районі вже близько тижня, і вона в нього ще більш оптимістична, ніж у «DeepState».

Наступ Росії в Харківській області може бути тільки «першою хвилею». Про це заявив президент України Володимир Зеленський в інтерв’ю AFP.

Він додав, що ситуація в Харківській області, де Росія захопила кілька прикордонних сіл, «контрольована», але «не стабілізована». За його словами, російські війська проникли на 5-10 кілометрів вглиб північно-східного кордону, перш ніж їх встигли зупинити українські сили.

«Ми повинні бути тверезими і розуміти, що вони йдуть глибше на нашу територію. А не навпаки. І це все одно їхня перевага», — підкреслив він, водночас додавши, що не вважає це великим успіхом для РФ.

Зеленський вважає, що російські сили «хочуть атакувати» місто, хоча розуміють, що це буде «дуже важко». За його словами, «якщо так триватиме й далі, ми будемо змушені створити зону безпеки».