Зеленський назвав занадто повільною швидкість надходження зброї США

Президент Володимир Зеленський в інтерв’ю «The Guargian» назвав занадто повільною допомогу, яка нещодавно почала надходити зі Сполучених Штатів Америки. Хоча її загальна сума начебто велика, по факту в Україну надійшло дуже мало, і швидкість надходження залишається недостатньою.

З його слів, саме через дефіцит коштів Збройні сили України не можуть укомплектувати резервні бригади, які б мали по ротації поміняти ті, що нині перебувають на фронті.

Це добри відчувають російські окупанти, які спішать загарбати побільше українських територій, користуючись слабкістю Збройних сил України і додатково розтягуючи лінію фронту.

Також президент визнав, що ми не можемо адекватно відповідати ворогу далекобійністю щонайменше на Харківщині…

Як регулярно повідомляють різні достовірні джерела, загарбники щодня просуваються вперед на різних ділянках. Зараз ситуація не настільки критична, як на початку весни, однак ми продовжуємо відступати.