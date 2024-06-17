Збірна України підійшла до гри з Румунією в бойовому настрої

Сьогодні Україна розпочинає свій шлях на Євро-2024. Стартовий матч чемпіонату наша команда зіграє у синій формі.

Як повідомляє УАФ, румунська команда не стала поступатися українцям своєю основною формою і на правах номінальних господарів обрала жовтий комплект. Таким чином підопічні Сергія Реброва вийдуть на поле у Мюнхені в синіх кольорах.

Голкіпер нашої команди гратиме у червоному, воротар румунів обрав собі зелений комплект.

Збірна України не є фаворитом групи Е на чемпіонаті Європи з футболу. Про це заявив, головний тренер нашої команди Сергій Ребров. Попри прогнози всіх букмекерів, не вважає спеціаліст фаворитом «синьо-жовтих» і у стартовому поєдинку Євро-2024 проти Румунії. Він відзначив, що суперник має швидких виконавців і відмінну дисципліну.

Також Ребров нагадав, що в країні йде війна і команда зробить усе, щоб своєю грою підтримати наших захисників на фронті і українців загалом. Настрій на гру бойовий.

В заявку на матч Ребров включив усіх 26 наявних футболістів. Але відомо, що Миколенко через травму не зіграє.

Збірна Румунії поважає національну команду України, утім віддасть на полі всі сили, аби перемогти суперника. Про це перед стартовою грою на Євро-2024 заявив головний тренер румунів Едвард Йорданеску.

Матч розпочнеться сьогодні о 16 годині.