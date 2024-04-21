Затримано військових, які розстріляли поліцейських

Поліція затримала чоловіків, які напередодні напали на поліцейських у Вінницькій області (при цьому одного з них нападники вбили). Про це повідомив голова Національної поліції Іван Вигівський в Facebook в неділю, 21 квітня.

«Завдяки злагодженій роботі оперативних служб було вставлено місцеперебування фігурантів — вони переховувались на території Одеської області. Зловмисники затримані за силової підтримки спецпідрозділу КОРД», — написав він.

За словами Вигівського, затримані — військовослужбовці. Це батько та син 52 та 26 років, уродженці Вінницької області. Тепер їм загрожує довічне покарання.

«Поліцейський, який загинув при виконанні обовʼязків, захищаючи напарника, на якого напали першими, встиг здійснити постріли та поранити зловмисників», — додав голова Нацполіції.

Нагадаємо, у ніч проти 20 квітня на Вінниччині двоє військових вбили працівника поліції та поранили ще одного. Поліцейські зупинили для перевірки автомобіль, а двоє військових, які знаходилися в авто, відкрили вогонь по копах. Від отриманих поранень загинув 20-річний поліцейський Максим Зарецький, його напарник поранений. У ЗСУ підтвердили, що в авто знаходилися військові однієї з частин.

Вчора вдалося знайти авто, на якому їхали злочинці. Вони його кинули. В салоні виявили зброю та снаряди, що пояснює мотиви нападу на поліцейських…

Командування Сухопутних військ вчора визнало, що це військові, жорстко їх засудивши.