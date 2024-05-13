Затримано постачальника наркотиків у Вінницьку тюрму

У Вінницькій тюрмі співробітники виявили у посилці «з волі» наркотики. Оперативники обласного главку поліції розшукали відправника. Ним виявився 48-річний житель Вінницького району. Раніше він тричі притягувався до кримінальної відповідальності, двічі – через наркозлочини. «Подарунок» було адресовано його знайомій.

Як повідомляють у відділі комунікації поліції Вінницької області, за силової підтримки бійців батальйону поліції особливого призначення чоловіка затримали за місцем проживання.

Під час обшуку у зловмисника вилучили наркотики та психотропи, електроні ваги та холодну зброю.

За цим фактом слідчі розслідують кримінальне провадження за ч. 2 ст. 307 (Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів) Кримінального кодексу України.

За процесуального керівництва Вінницької окружної прокуратури зловмиснику, який перебуває в ізоляторі тимчасового тримання, повідомлено про підозру. Суд обрав йому запобіжний захід – тримання під вартою з правом внесення застави.

Санкція статті передбачає до 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Під час досудового розслідування, буде надана правова кваліфікація за фактом зберігання чоловіком холодної зброї.

У Вінниці засуджений «продавав» в інтернет-мережі вигадані ноутбуки та ґаджети. У квітні правоохоронці довели причетність неодноразово судимого зловмисника до 7 епізодів «продажу». Оперативники та слідчі встановлюють осіб, які б могли постраждати від дій зловмисника. Крім того, під час обшуку у нього виявили паперові згортки канабісу, який він зберігав для власного споживання.

Правоохоронці з’ясували, що чоловік під час відбування покарання створював фейкові оголошення з продажу вигаданих ноутбуків та мобільних телефонів. Під час спілкування з потенційними покупцями, він просив надіслати йому гроші для завдатку або ж повністю оплатити замовлення. Ув’язнений вказував банківські рахунки своєї знайомої, на які потерпілі перераховували кошти. Аби легалізувати гроші, видурені у людей, зловмисник замовляв своїй подрузі різні товари, які остання мала придбати та передати йому до в’язниці.

Після того, як зловмисник отримував бажане – на зв’язок із потерпілими більше не виходив. Відомо, що від дій фігуранта постраждали жителі з різних регіонів країни. Загальна сума збитку, завдана злочинними махінаціями засудженого, становить понад 46 тисяч гривень.