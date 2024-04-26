 

Західні союзники визнали спільний провал в районі Очеретиного

  1. 26.04.2024
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Західні союзники сьогодні звернули увагу на провал Збройних сил України в районі Очеретиного на Авідіївському напрямку, про який ми детально писали в попередні дні з посиланням на наших військових блогерів та авторитетного вітчизняного укладача фронтових мап «DeepState».

Так, Міністерство оборони Великобританії з посиланням на власну розвідку констатувало прискорення просування російських окупантів і взяття ними кількох населених пунктів (нагадаємо, повністю окупована Новобахмутівка, не до кінця Соловйове та Очеретине).

В підсумки у Лондоні зазначили, що  «цей район залишається одним з основних напрямків російських операцій».

У свою чергу, американський Інститут вивчення війни (ISW) заявив, що загарбники стабілізують свій виступ на північний захід від Авдіївки. Тепер вони зможуть використати його для того, щоб змусити Сили оборони відступити з оточуючих районів.

Блогер і лейтенант ЗСУ з позивним Алекс у своєму Телеграм-каналі «Офіцер» підтвердив наші попередні припущення, шо найбільш загрозлива ситуація складається південніше Очеретиного:

«У Соловйовому, по правді кажучи, справи кепські. Повна втрата цього села — ще більша загроза угрупованню військ в районі Бердичів. Моя повага пацанам 47-ої окремої механізованої бригади ЗСУ, які зараз виконують роль пожежників, різні батальйони виправляють помилки бригад, які не впоралися на своїх ділянках».

Раніше ми писали, що різні експерти звинувачують у провалі керівництво 115-ої ОМБр, однак очевидно, що тут є і значна вина союзників, які затримали постачання ЗСУ зброї і боєприпасів. 

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