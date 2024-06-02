 

Загарбники зазнали великих втрат на Курахівському напрямку

  1. 02.06.2024
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На Курахівському (раніше Новопавлівському, а ще раніше Мар’їнському) напрямку протягом перших десяти годин другого червня бійці Сил оборони відбили три атаки російських окупантів в районі Костянтинівки: «Втрат позицій не допущено».

Про це в ранковому зведенні, оприлюдненому на офіційній сторінці у соціальній мережі «Фейсбук», серед іншого, повідомив пресцентр Генерального штабу Збройних сил Збройних сил України.

Заодно він підсумував вчорашні втрати загарбників, які вели масований наступ на цій ділянці фронту першого червня:

«Понад двісті (дві роти) окупантів вбитими та пораненими, знищено п’ять танків, п’ять бойових машин піхоти (разом рота бронетехніки), один безпілотний літальний апарат, автомобіль та два склади боєприпасів. Пошкоджено чотири танки та дві бойові броньовані машини».

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