За пределами традиционных инвестиций: изучение возможностей торговли контрактами на разницу

В отличие от традиционных инвестиций и других видов торговли, контракты на разницу (CFD) предоставляют уникальную возможность получить огромный доход. Как и инвесторы, получающие прибыль от CFD, вы также можете пользоваться преимуществами этого вида торговли, если поймете, что такое CFD, осознаете механику рынка и примете эффективные меры по управлению рисками.

В этой статье мы расскажем о значении CFD, трех (3) важных вещах, которые необходимо знать о торговле CFD, и рассмотрим возможности торговли CFD.

А помимо торговли CFD, создание собственной криптовалютной биржи может стать привлекательной возможностью для бизнеса.

Что такое CFD?

Контракты на разницу (CFD) — это финансовые деривативы, которые позволяют вам (трейдеру) спекулировать на движении цен различных финансовых активов, таких как товары, индексы, акции, Forex, криптовалюты CFD и многое другое, не владея и не принимая физическую поставку активов. Трейдеров CFD интересует разница в цене между открытием торговой позиции и закрытием торговой позиции.

CFD — это контракт между двумя сторонами, трейдером и брокером, на оплату разницы в цене актива между открытием торговой позиции и закрытием торговой позиции. Для большего понимания, допустим, вы предполагаете, что цена на золото вырастет, и открываете позицию на покупку, однако, если цена упадет, вы получите убыток, а если цена вырастет, как вы и предсказывали, вы получите прибыль.

3 важные особенности торговли контрактами на разницу

Торговля контрактами на разницу определяется как покупка и продажа CFD, и есть три (3) важных момента, которые нужно отметить.

CFD является двусторонним

Прогнозируя цену актива, вы следуете одному из этих путей (после прогнозирования результат определяет, получили ли вы прибыль или убыток):

Вы открываете длинную позицию (покупаете), если считаете, что цена актива вырастет.

Или

Вы идете в короткую позицию (продаете), если считаете, что цена упадет.

CFD — это кредитное плечо

С помощью кредитного плеча в торговле CFD вы можете получить полную рыночную экспозицию с маржой (небольшим первоначальным депозитом). Это означает, что с помощью процента от стоимости позиции вы можете получить полную стоимость сделки. Помните, что прибыль и убытки увеличиваются и рассчитываются исходя из полного размера вашей позиции, а не только из вашей маржи.

CFD имитирует торговлю на базовом рынке

Цены CFD зависят от направления движения базового рынка. Цены на некоторые активы могут иметь спред, а другие сделки с CFD сопровождаются комиссией. Это определяется рынком, на котором вы торгуете.

Возможности торговли CFD

Трейдеры обращают пристальное внимание на торговлю контрактами на разницу цен (CFD), поскольку на рынке открываются нетронутые возможности для вероятной прибыли. Здесь мы расскажем вам о четырех (4) торговых возможностях в CFD.

Кредитное плечо

Кредитное плечо — это основное преимущество и возможность, которую трейдеры получают от торговли контрактами на разницу (CFD). Кредитное плечо означает, что вы (трейдер) можете получить большую позицию по базовому активу с затратами, составляющими лишь процент от стоимости вашей позиции, так что вы не берете на себя полную стоимость с самого начала.

При использовании кредитного плеча вы используете небольшой капитал для открытия позиции, что может привести к увеличению прибыли. Кредитное плечо также сопровождается возможностью увеличения убытков. Это означает, что CFD могут быть как очень прибыльными, так и очень рискованными. Еще одна возможность заключается в том, что в некоторых странах производные с кредитным плечом могут иметь налоговые льготы. Не забудьте проверить налоговое законодательство в вашей юрисдикции.

Прежде чем воспользоваться этой торговой возможностью, убедитесь, что вы понимаете, что такое кредитное плечо, и убедитесь, что у вас есть надежный риск-менеджмент.

Хеджирование

Хеджирование позволяет компенсировать часть убытков за счет прибыли.

Часы торговли

С CFD вы можете торговать в нерабочее время, но учтите, что цена открытия рынка может отличаться от цены во внерабочее время или после окончания обычного торгового дня.

Гибкость

Вы можете открывать длинные или короткие позиции по CFD, исходя из этого. Вы можете торговать независимо от того, в каком направлении движется рынок.

Заключение

CFD — это сложный финансовый инструмент, торговля контрактами на разницу может быть высокодоходной и волатильной. По результатам нашего исследования некоторые торговые провайдеры утверждают, что их счета розничных инвесторов теряют 59, 62 и даже 89 %. Эти потери обусловлены использованием кредитного плеча CFD. Тем не менее инвесторы, которые нашли время, чтобы разобраться в торговле CFD, и приняли меры по управлению рисками, зарабатывают деньги, и вы тоже можете это сделать. Просто убедитесь, что вы понимаете, как работает CFD, как работает прибыль и убытки CFD, как размещать сделки CFD, таймфреймы CFD, а также знаете, какие расходы несет торговля CFD. Счастливой торговли.