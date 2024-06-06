З могили оборонця «Азовсталі» Назарія Гринцевича вкрали іграшкового собаку

У Вінниці на Алеї Слави Сабарівського кладовища з могили наймолодшого оборонця «Азовсталі» Назарія Гринцевича на псевдо Грінка невідомі вкрали подарунок від матері – іграшкового собаку.

Про це повідомила мати захисника Маріанна Колос.

«Вкрали собаку Назара! Я його купила йому на першу зарплату, коли Назар був маленький ще – півтора рочка. Я вимушена була йти на роботу, заробила зарплату – 700 грн і купила собаку йому за 500 грн. Я працювала зранку до світанку, щоб прогодувати дитину!» – написала у соціальній мережі жінка.

Назарій Гринцевич на псевдо Грінка тримав оборону на Азовсталі, після чого потрапив у полон. Понад 4 місяці його тримали в колонії в ОРДО терористи квазіутворення «ДНР». 21 вересня 2022 року оборонця разом з 215 українськими військовополоненими визволили з полону.

Після звільнення та відновлення Назарій знову повернувся у стрій. Разом із побратимами заснував підрозділ «Контакт 12», де командував взводом оптичних спостерігачів. Загинув вінничанин 6 травня у бою поблизу міста Кремінна Луганської області. Серце воїна зупинилося у 21 рік…

У відділі комунікації поліції Вінницької області повідомили кореспонденту видання NaПарижі, що після посту у соцмережах і розголосу перевіряють інформацію. За результатами вивчення ситуації буде оголошено рішення, не виключено, що відкриватимуть кримінальне провадження по статті «наруга над могилою» чи «крадіжка».

Хоча, якщо бути об’єктивними, більш вірогідно, що іграшку забрали бомжі, які там іноді ходять і просять у людей цукерки, що ті приносять на могили рідних. Могла сподобатися, або вирішили продати… Адже інших проявів наруги над могилою воїну немає…