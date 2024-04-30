З митрополита Павла зняли електронний браслет

Печерський районний суд міста Києва прийняв рішення зняти електронний браслет з митрополита УПЦ МП Павла (Лебедя). Про це повідомило Суспільне з посиланням на адвоката останнього Микиту Чекмана.

За його словами, захист доввів суду, що зняття браслету жодним чином не підвищує ризики і митрополит Павло не перешкоджає веденню кримінального провадження.

«Залишаються всі обов’язки, які раніше на нього були покладені, крім носіння електронного браслету. Йдеться, зокрема, про здачу закордонного паспорту та явку на першу вимогу суду», — сказав Чекман.

У свою чергу Українська правда підтвердила цю інформацію з посиланням на столичну прокуратуру. Суд задовольнив клопотання відомства лише частково і не продовжив митрополиту дію обов’язку носити електронний засіб контролю.

«Прокуратура не отримала повний текст ухвали, а в судовому засіданні була оголошена лише резолютивна частина ухвали, тому сказати чим мотивовано таке рішення суду, наразі неможливо. Повний текст ухвали буде оголошено 6 травня. Ухвала суду оскарженню не підлягає», – зазначили у прокуратурі.

Нагадаємо, 1 квітня 2023 року СБУ повідомила першу підозру митрополиту Павлу. Також було оприлюднено перехоплення його розмов. А 13 липня, стали відомі чергові факти протиправної діяльності митрополита. Йому оголосили ще одну підозру.

Разом з тим на початку серпня за митрополита внесли заставу у 33 млн гривень, після чого він покинув СІЗО. 20 жовтня стало відомо, що справу митрополита Павла передали до суду.