Выбираем качественные мужские носки: что нужно учитывать

Носки – очень важная часть гардероба каждого мужчины. Они обеспечивают комфорт и гигиену, а также являются важным элементом стиля. У мужчин всегда должно быть достаточное количество пар для разных случаев и обстоятельств. Лучше всего покупать мужские носки оптом, а сделать это можно в интернет-магазине Shkarpetku shkarpetku.com.ua/g76857301-muzhskie-noski.

Основные критерии выбора носков

Размер. Очень важно правильно подобрать длину изделия. Мужские носки, которые будут слишком тесно облегать стопу, могут ее сжимать и вызывать травмы, а слишком большие будут постоянно сползать. Чтобы подобрать соответствующий размер, следует измерить длину стопы и сравнить это значение с размерной сеткой выбранного производителя. Сезонность. Зимние и летние носки будут отличаться толщиной, плотностью и, соответственно, теплоизоляционными свойствами. Самыми популярными и распространенными являются демисезонные варианты. Вид. Носки на каждый день и спортивные модели будут отличаться. Существуют также специальные медицинские носки без резинки, которые не сдавливают ногу и не нарушают кровообращение. Материал. Основа качественных мужских носков – это хлопок, однако также не обойтись без добавки лайкры, эластана или синтетики. Эти компоненты повышают износостойкость, улучшают внешний вид и обеспечивают комфортную посадку по стопе. Для теплых носков желательно наличие шерсти в составе, так как она способна удерживать тепло и создавать комфорт для ног в холодную погоду. Расцветка. В мужском гардеробе можно иметь базовые носки белого, черного и бежевого цветов, а также несколько пар ярких, акцентных изделий.

Носки также отличаются по высоте посадки. Существует несколько основных типов:

высокие мужские носки. Их часто носят с костюмами и классическими брюками;

со средней посадкой. Подходят для любых образов со штанами или джинсами;

короткие носки. Такие модели чаще всего надевают под кеды и кроссовки;

следки. Так называемые носки-невидимки в основном носят с лоферами и низкими кедами.

Очень важно проанализировать все критерии и составить базовый набор, который будет соответствовать всем требованиям вашего образа жизни. Для экономии бюджета рекомендуется приобретать мужские носки мелким оптом – по 6-10 пар в наборе. Такие комплекты представлены в магазине Shkarpetku по выгодным ценам.