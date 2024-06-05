ВМС ЗСУ знищили два ЗРГК «Панцир» та командні пункти окупантів

Два зенітні ракетно-гарматні комплекси «Панцир 1С», командний пункт та пункт управління безпілотними літальними апаратами російських окупантів Сили оборони знищили, вірогідно, на Херсонському напрямку.

Про це на своїй сторінці у соціальній мережі «Фейсбук» о 12:46 лаконічно і без подробиць повідомив речник командування Військово-Морських Сил Збройних Сил України Дмитро Плетенчук.

Якщо втрати загарбників зафіксовані чітко, то географія остаточно незрозуміла: «На нашому напрямку». Загалом ВМС начебто концентруються в районі Чорного моря. Однак підрозділи морської піхоти воюють на різних напрямках.

Також не вказано, якою саме зброєю вражена ворожа техніка.