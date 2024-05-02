Власник PornHub зареєструвався платником ПДВ в Україні

Канадська компанія Aylo (раніше MindGeek), якій належить порнографічний сервіс PornHub, зареєструвалася платником ПДВ в Україні як постачальник електронних послуг.

Про це повідомив голова податкового комітету Верховної Ради Данило Гетманцев на своєму Telegram-каналі в четвер, 2 травня.

Сервіс еротичного контенту Only Fans за перший квартал поповнив бюджет на 0,7 млн доларів, розповів парламентар.

«Триває компанія декларування особами-нерезидентами, які здійснюють операції з постачання електронних послуг фізичним особам. В першому кварталі 2024 року маємо плюс 17 нових платників. На сьогодні 78 (з 105) платників задекларували свої податкові зобов’язання на суму 2,4 млрд гривень (25,5 млн євро та 32,6 млн дол)», — зазначив Гетманцев.

Найбільші платники ПДВ з цифрових послуг задекларували та сплатили понад два мільярди гривень ще до настання граничного строку: Google, Apple, META platforms, Valve corporation.

Нагадаємо, наприкінці минулого року українська податкова оштрафувала компанію, яка оперує сайтом PornHub. Про це повідомив Гетманцев у Telegram 18 грудня.

За його словами, не всі платники, що оперують сервісами для дорослих, однаково відповідально ставляться до оподаткування. Як позитивний приклад він навів відомий сервіс Onlyfans, що вже сплатив до державного бюджету України з початку 2023 року 944,1 тисяч доларів.

«Водночас, компанія, яка оперує сайтом PornHub, ухиляється від реєстрації, у звʼязку з чим до неї був застосований штраф в розмірі 5543 доларів США та відповідне ППР спрямоване компанії та до Агенства доходу Канади», – написав нардеп.

Гетманцев нагадав, що кожна копійка так званого «податку на Google» йде на фінансування ЗСУ, а Україна за рейтингом PornHub на 14 місці серед інших країн по переглядам цього сайту.