Визначено уповноважених і місця для вручення повісток

Постановою № 560 уряд затвердив Порядок проведення призову громадян на військову службу під час мобілізації, на особливий період.

Зокрема документ визначає, хто і коли може вручати повістки резервістам та військовозобов’язаним.

Зазначається, що вручення повісток здійснюється цілодобово за адресою місця проживання або адресою задекларованого/зареєстрованого місця проживання, роботи, навчання, у громадських місцях, громадських будинках і спорудах, місцях масового скупчення людей, територіальних центрах комплектування та соціальної підтримки, на пунктах пропуску (блокпостах), пунктах пропуску через державний кордон України.

Згідно з постановою, повістки мають право вручати:

представники ТЦК — у межах адміністративної території, на яку поширюється повноваження відповідного центру;

представники структурних підрозділів районних, міських держадміністрацій (військових адміністрацій) — в межах адміністративної території, на яку поширюється повноваження відповідної районної, міської держадміністрації (військової адміністрації);

представники виконавчих органів сільських, селищних, міських, районних у містах (у разі їх утворення) рад — в адміністративних межах населених пунктів та територій, на які поширюється повноваження відповідних виконавчих органів сільських, селищних, міських, районних у містах (у разі їх утворення) рад;

представники підприємств, установ, організацій — на території підприємств (установ, організацій) та в місцях виконання працівниками робіт (обов’язків);

представники відповідного підрозділу розвідувальних органів, Центрального управління або регіональних органів СБУ (тільки резервістам та військовозобов’язаним, які перебувають в зазначених органах на військовому обліку) — на усій території України.

Визначено, що повістка формується за допомогою Єдиного державного реєстру призовників, військовозобов’язаних та резервістів, або бланк повістки заповнюється представником ТЦК.

Керівник ТЦК накладає на повістку кваліфікований електронний підпис або особисто підписує повістку і скріплює гербовою печаткою. Реєстраційний номер повістки фіксується в Єдиному державному реєстрі призовників, військовозобов’язаних та резервістів.

У повістці мають бути зазначені:

прізвище, власне ім’я та по батькові (за наявності) і дата народження громадянина, якому адресована повістка;

повна назва ТЦК чи відповідного підрозділу розвідувальних органів, Центрального управління або регіонального органу СБУ, що видав повістку;

мета виклику до ТЦК чи відповідних підрозділів розвідувальних органів, Центрального управління або регіональних органів СБУ;

місце, дата і час явки за викликом;

підпис (кваліфікований електронний підпис) посадової особи, яка видала (сформувала) повістку, дата підпису;

реєстраційний номер повістки;

роз’яснення про наслідки неявки і про обов’язок вказувати причину неявки.

Негадаємо, нещодавно на Київщині припинено діяльність інтернет-спільнот, які у месенджерах допомагали громадянам призовного віку уникати мобілізації, повідомляючи про місця вручення повісток.

Як повідомив 8 травня Офіс генпрокурора двом адміністраторам таких спільнот оголошено підозру в перешкоджанні законній діяльності Збройних Сил України в особливий період: підозрювані створили Tелеграм-канал та групу у Viber, де повідомляли про заходи, які проводять працівники територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки на території Київської області.

«Підозрювані розміщували інформацію про актуальні місця роздачі військовозобов’язаним повісток з метою ухилення від мобілізації в умовах воєнного стану. Для збору відомостей про «локації» адміністратори використовували власну мережу інформаторів серед місцевого населення», — йдеться в повідомленні.

Стосовно одного з фігурантів обвинувальний акт вже скеровано до суду.