Вінницький театр імені Садовського запрошує на цікаві вистави у червні

Вінницький академічний муздрамтеатр імені Садовського за останні півтора роки суттєво додав потужності, креативу, доказом чому повернення глядача. Про вистави почали говорити, про них згадують у медіа. Зупинятися до досягнутому у театрі не планують, адже упевнені що українське мистецтво – це те, задля чого на фронті українці відстоюють свою ідентичність, самобутність, культуру.

Як розповідав в одному зі своїх інтерв’ю директор закладу Іван Педорук, найперше – театр має бути цікавим: «Важливо «оживити» репертуар і зробити так, щоб прийшов глядач. Я сподіваюсь, що на початковому етапі ми з цим завданням впорались. Мої колеги кажуть, що вісім прем’єр протягом року ніколи не було. А у 2023 року їх було саме стільки».

29 лютого і 1 березня відбулася прем’єра вистави «КЛУБ САМОТНІХ СЕРДЕЦЬ». Її режисером є народна артистка України Таісія Славінська, яка також зіграла одну з головних ролей — Люсіль. До речі, на другий день роль чудово зіграла Олена Пархоменко.

Сюжет? 30-літня дружба трьох екстравагантних жінок, де можливо, як ви розумієте, все! Життя швидкоплинне, але в кожної з них власне ставлення до нього й тих років, які вимірює доля. Їхні чоловіки вже відлетіли в засвіти. А як же жінки? Живуть! Що ж допомагає їм? Гумор! Вони смачно жартують, пліткують, влаштовують дівич-вечори, мріють та ще й закохуються!

Глядачу зайшло. Лірична комедія Айвона Менчелла у двох діях пролетіла мов за мить. Вінничани нагородили акторів щирими оплесками.

Так само нагородили оплесками й звернення директора театру Івана Педорука, який після прем’єри представив режисерку і акторів, а також подякував за можливість працювати і дарувати людям мистецтво наших бійців Сил оборони — ЗСУ, ДПСУ, Нацгвардії…

Театральна скарбниця постійно поповнюється творчими здобутками колективу:

Театралізоване шоу «І все життя – Театр!»;

Мюзикл «Моя чарівна леді» Ф. Лоу, А. Дж. Лернера за Б.Шоу;

Комедія «Занадто одружений таксист» Рея Куні;

Драма «Ідзанамі… Богиня, яка вабить» за п’єсою Тетяни Іващенко;

Зворушлива комедія про просте, про вічне “Бог пообіцяв…” за п’єсою У. Хуба “Біля ковчега о восьмій”;

Трагіфарс М. Куліша “Народний Малахій”;

П’єса « За дверима» В. Борхерта;

Ніч вовків;

Історія однієї мрії «Ассоль» П. Морозова;

Світова прем’єра — пісня наяву й у снах «KVITKA» О. Миколайчука-Низовця;

Незвичайна комедія О. Володарського «Селфі зі Склерозом»;

Рок-опера Ю. Рибчинського, Гр. Татарченка «Біла ворона»;

Ціаністий калій… з молоком чи без?;

Мюзикл В. Назарова, О. Вратарьова «Ромео і Джульєтта»;

Саркастична казка на одну дію «Блекаут»;

Сучасна драма «Стікери»;

Неперевершена;

Комедія-нуар «Чай з м’ятою чи з лимоном?».

Сюрпризом для дітей стали:

Добрі казки «Снігова королева», «Попелюшка» й мюзикл «Красуня та Чудовисько»;

Феєрична історія-подорож за творами Л. Керрола «Аліса в Країні чудес», казкова феєрія «Русалонька» та розумна казка «Дюймовочка та Метелик» за Г.-Х. Андерсеном.

Білети на вистави можна замовити на сайті театру

Сьогодні у трупі 4 народних артисти України: Клавдія Баріл, Валерій Прусс, Таїса Славінська, Анатолій Вольський; 10 заслужених артистів України: Надія Колесниченко, Володимир Постніков, Надія Кривцун, Діана Калакай, Жанна Андрусишена, Наталя Шолом, Любов Остапчук, Максим Какарькін, Олена Пархоменко.

Театр очолює з. ж. України Іван Дмитрович Педорук.

Головний режисер театру: народна артистка України Таісія Славінська.

Режисери театру: Тарас Мазур, Григорій Сиротюк, Оксана Бандура, Роман Хегай-Семенов.

Балетмейстерка — з. а. України Діана Калакай. Диригентка — Олена Близнюк. Хормейстерка — Оксана Марчук.