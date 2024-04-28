 

Вінницька торгово-промислова палата переїжджає до «Шоколадного будинку»

  1. 28.04.2024
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З понеділка, 29 квітня, Вінницька торгово-промислова палата працюватиме за іншою адресою. Вона переїжджає з вулиці Соборної на нову адресу – вул. Симона Петлюри, 24.

Мова про загальновідомий «Шоколадний будинок». Нещодавно завершилася його реконструкція, яку розпочали задовго до початку повномасштабного вторгнення. Більша частина робіт була виконана до 2022 року.

У ХХ сторіччі там розміщувалася пошта. Будинок є пам’яткою архітектури місцевого значення, проте десятиріччями він перебував у занедбаному стані та належав «Укртелекому».

З 1990-их ТТП займала будинок колишньої міської Думи. У міськраді планували адаптувати його, зокрема історичну «білу залу» під потреби вінничан, тому було знайдено компроміс з орендарем — він переїжджає у не менш цікаву будівлю.   

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