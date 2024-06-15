 

Вінницька «Нива» гратиме у групі «А» Другої ліги

  1. 15.06.2024
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На VІ Конференції ПФЛ України у Києві 13 червня було обговорено та проголосовано, зокрема, за розподіл команд між групами різних ліг у сезоні 2024/25. Зокрема, Другої ліги. Оскільки значно збільшилась кількість професійних команд, вирішено знову проводити змагання у двох групах.

Клуби поділили за географічною ознакою. Вінницька «Нива» потрапила до Групи «А», в якій змагатимуться клуби із західних регіонів.

Серед умовних «друголігових» старожилів суперниками вінничан будуть «Скала 1911» (Стрий), «Рух-2» (Львів) і «Реал Фарма» (Одеса). А от новачків значно більше: «Вільхівці» (Львівщина), «Верес-Ізотоп 2» (Рівне), «Куликів» (Львівщина), «Полісся 2» (Житомир), «Пробій» (Городенка, Івано-Франківщина), «Нива 2» (Тернопіль). Загалом виступатимуть 11 команд.

У Групі «Б» їх буде 12, а новачків – 5, з яких усі — другі команди колективів Першої ліги та УПЛ. Базовий день 1-го туру змагань у Другій лізі – 5 серпня.

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