Вінниця стала другою за показниками комфорту серед міст України

Міжнародний республіканський інститут (IRI) оприлюднив результати 9-го муніципального опитування. Автори цікавились думкою респондентів з багатьох питань. Зокрема вони склали рейтинг якості сфер і послуг у 19 містах.

За індексом якості обслуговування та послуг Вінниця посіла другу сходинку (3,5), поступившись Луцьку (3,6). Так само Вінниця стала другою за сумарними показниками.

Місце у рейтингу – відносний критерій, адже по 3,4 бали набрали Хмельницький, Тернопіль, Чернігів, а решта від 3,3 до 3,0.

Дещо цікавіше «стан справ» в інших сферах.

На запитання, як у місті йдуть справи — у правильному чи неправильному напрямку, у «правильному» відповіли 73% опитаних вінничан, що є найбільшим показником серед інших міст. Лише 17% респондентів вважають, що у «неправильному».

Стабільно у лідерах Вінниця за оцінкою містян якості транспортних послуг. Оцінку «відмінно» поставили 28%, «добре» – 51%.

Четвертим серед 19 міст є показник щодо вивозу сміття та роботи медзакладів. Схвальну оцінку дали 67% і 43% вінничан відповідно. За рівнем вуличного освітлення Вінниця на третій сходинці (82% оцінили позитивно).

Якість доріг – найвищій показник. Серед респондентів 51% дав «відмінну» чи «добру» оцінку. У категорії «розвиток промисловості» Вінниця друга – 25%.

Окремо зупинимося на «водопостачанні». Його якість позитивно оцінили 61% і це лише 15 результат серед обласних центрів. Для порівнянні по якості «опалення» Вінниця третя (73%).

Лідером рейтингу Вінниця стала у категорії «доступ для людей з інвалідністю» (29% позитивних відгуків). Більшість опитаних схвалює діяльність міського голови та міськради. В обох категоріях у Вінниці 4-ий результат.