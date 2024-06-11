 

Вінничанка Аліна Бурик стала переможницею проєкту «МастерШеф»

  1. 11.06.2024
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Завершився суперфінал 13-го сезону кулінарного проєкту «МастерШеф» на телеканалі СТБ, в якому змагались дві учасниці реаліті.

Концепція 24-річної Аліни Бурик з Вінниці, побудована на віршах Ліни Костенко, завоювала серця суддів. Саме Аліну Ектор Хіменес-Браво, Ольга Мартиновська та Володимир Ярославський назвали найкращим кулінаром-аматором «МастерШеф-13».

«Я шість разів намагалася пройти кастинг «МастерШеф», — зізналась «Фактам» вінничанка. — І кожного разу набувала нових знань. І, мабуть, тільки цього разу була готова до випробувань. У мене не було впевненості, що я переможу. Для мене було важливо зробити все так, як я планувала. Я дуже горіла своєю концепцією. Розуміла, що ніяким іншим чином не можу вплинути на рішення суддів. А ось викластися на повну — можу».

Аліна каже, що поки не вирішила, на що витратить грошову винагороду. Але вже знає, чим буде займатися в майбутньому.

«Я не буду більше працювати як юрист, — розказала Аліна. — Моє життя тепер буде повʼязано тільки з кулінарією».

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