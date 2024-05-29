 

Верховний суд визнав обов’язковість нового правопису

  1. 29.05.2024
  2. Рубрика:

Верховний суд підтвердив чинність і обов’язковість застосування українського правопису, який було схвалено у 2019 році. Про це повідомила пресслужба Уповноваженого із захисту державної мови в середу, 29 травня.

«Український правопис, чинна редакція якого була затверджена постановою Кабінету міністрів 22 травня 2019 року, успішно подолав чергову спробу послаблення позицій державної мови. Захистивши його, ми зміцнюємо основу основ національної ідентичності», — сказав уповноважений із захисту державної мови Тарас Кремінь.

У січні 2021 року Окружний адміністративний суд Києва визнав незаконною та скасував постанову Кабміну про запровадження нового українського правопису.

«Як уповноважений із захисту державної мови я відстоював непохитність аргументів уряду як в апеляційному, так і у Верховному суді. Вони довели чинність та обов’язковість застосування українського правопису», — сказав мовний омбудсмен. 

Кремінь наполягає на необхідності масштабного використання чинного правопису в усіх сферах суспільного життя.

«Ми вимагаємо використовувати правопис повсюдно, але водночас наполягаємо на тому, щоб Міністерство освіти і науки України посилило своє відповідальне лідерство та спонукало до виконання дорожньої карти», — наголосив мовний омбудсмен. 

Нагадаємо, 22 травня 2019 року Кабінет міністрів схвалив український правопис у новій редакції. У 2024 році закінчиться п’ятирічний перехідний період, який передбачає поступове впровадження норм нового українського правопису.

Подпишитесь на новости
 

Коментарі (0)

Video >>

Рыба мурена ластится к аквалангистке

20.10.2015 - 19:38
Ручная рыба мурена ластится к аквалангистке ...
читать

Появилось видео момента, как Лексус врезается в пешеходов в Харькове

19.10.2017
Видео с камер наблюдения опубликовал ...
читать

В Киеве у метро «Левобережная» пожар и сильный дым: видео

28.03.2018
В Киеве возле станции метро ...
читать

Российский десантный катер на параде перед Путиным ударился в опору моста: видео

29.07.2018
В российском Санкт-Петербурге сегодня Путин ...
читать