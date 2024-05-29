Верховний суд визнав обов’язковість нового правопису

Верховний суд підтвердив чинність і обов’язковість застосування українського правопису, який було схвалено у 2019 році. Про це повідомила пресслужба Уповноваженого із захисту державної мови в середу, 29 травня.

«Український правопис, чинна редакція якого була затверджена постановою Кабінету міністрів 22 травня 2019 року, успішно подолав чергову спробу послаблення позицій державної мови. Захистивши його, ми зміцнюємо основу основ національної ідентичності», — сказав уповноважений із захисту державної мови Тарас Кремінь.

У січні 2021 року Окружний адміністративний суд Києва визнав незаконною та скасував постанову Кабміну про запровадження нового українського правопису.

«Як уповноважений із захисту державної мови я відстоював непохитність аргументів уряду як в апеляційному, так і у Верховному суді. Вони довели чинність та обов’язковість застосування українського правопису», — сказав мовний омбудсмен.

Кремінь наполягає на необхідності масштабного використання чинного правопису в усіх сферах суспільного життя.

«Ми вимагаємо використовувати правопис повсюдно, але водночас наполягаємо на тому, щоб Міністерство освіти і науки України посилило своє відповідальне лідерство та спонукало до виконання дорожньої карти», — наголосив мовний омбудсмен.

Нагадаємо, 22 травня 2019 року Кабінет міністрів схвалив український правопис у новій редакції. У 2024 році закінчиться п’ятирічний перехідний період, який передбачає поступове впровадження норм нового українського правопису.