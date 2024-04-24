Вчені знайшли спосіб вбивати ракові клітини без шкоди для здорових

Людство продовжує шукати ефективні засоби боротьби з онкологічними хворобами. І що важливо, має успіхи. Так, вчені знайшли новий спосіб використання імунотерапії для боротьби з раковими клітинами без шкоди для здорових.

Проривний терапевтичний метод дослідники описали у нещодавно опублікованій статті в журналі Science Advances, пише Medical Xpress.

Сучасні методи лікування раку, я-от хіміотерапія, не можуть відрізнити здорові клітини від ракових. Коли онкохвору людину лікують хіміотерапією, вона атакує всі клітини тіла. Це може призвести до побічних ефектів, зокрема, випадіння волосся та виснаження.

Імунотерапія передбачає активацію імунних клітин в організмі та їхнє перепрограмування для атаки та знищення онкологічних.

Імунотерапію здебільшого реалізують за допомогою цитокінів – невеликих білкових молекул, які діють як міжклітинні біохімічні месенджери. Їх вивільняють імунні клітини організму для координації своєї реакції.

Цитокіни можуть активізувати імунні клітини в пухлині, але надмірна стимуляція здорових клітин може спричинити серйозні побічні ефекти.

«Цитокіни є потужними та дуже ефективними для стимуляції імунних клітин для усунення ракових. Проблема в тому, що вони настільки потужні, що якщо вільно блукають по всьому тілу, то активують кожну імунну клітину, з якою зіштовхуються. Це може спричинити надмірну імунну відповідь і потенційно смертельні наслідки», – каже Ронг Тонг, доцент кафедри хімічної інженерії Політехнічного університету штату Вірджинія.

Дослідники розробили інноваційний підхід до використання білків цитокінів: їхня техніка гарантує, що цитокіни, які стимулюють імунні клітини, ефективно локалізуються в пухлинах протягом тижнів, зберігаючи при цьому свою структуру і рівні реактивності.

Мета дослідницької групи — знайти баланс між знищенням ракових клітин в організмі та збереженням здорових клітин. Для цього вчені розробили нову стратегію, яка:

прив’язує цитокіни до цих нових мікрочастинок, обмежуючи їхню шкоду для здорових клітин;

дозволяє новим закріпленим у частинках цитокінам активувати імунні клітини для атаки на ракові клітини.

Члени команди сподіваються, що їхнє відкриття допоможе в пошуку нових підходів до лікування раку, яке було б нешкідливим для здорових клітин. Воно також може бути використане для доставки інших типів імуностимулюючих препаратів.

Що було раніше

Нагадаємо, у березні 2023 року в США 64-річна жінка стала другою людиною у світі, яка повністю вилікувалася від термінальної стадії раку легенів четвертої стадії. Вона пройшла унікальну операцію з пересадки органу. Про це писала Daily Mail.

Йдеться про Амелі Танназ із Міннесоти. Лікарі кажуть, що їй пощастило, оскільки онкологія не поширилася на інші органи, крім легенів.

«Це рідкісна характеристика раку легені четвертої стадії, яка дозволяє трансплантату повністю усунути хворобу», — зазначали медики.

Танназ провели подвійну трансплантацію легенів, яка полягає в тому, що обидва легені видаляються у реципієнта по одному і замінюються легенями донора за одну операцію. Цікаво, що пенсіонерка ніколи не палила, але наприкінці 2021 року поскаржилася на хронічний кашель, який виявився настільки страшною онкологією, що їй згодом не допомогла хіміотерапія.

У лікарні їй навіть пропонували перевестись у хоспіс для передсмертного догляду.

«Я благала своїх лікарів у Міннесоті подумати про пересадку легенів, але вони цього не зробили», — розповіла жінка.

Після цього вона звернулася до клініки Northwestern Medicine у Нью-Мексико, де розробили нову хірургічну техніку для усунення раку, зводячи до мінімуму ризик його поширення.

«Цей інноваційний метод включає повне шунтування серця і легенів, делікатне одночасне видалення обох уражених раком легенів разом з лімфатичними вузлами, промивання дихальних шляхів і грудної порожнини для очищення від раку, а потім введення нових легенів», — зазначив лікар американки Бхарат.