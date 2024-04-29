 

Вбивство українських військових у Німеччині: з’явилися нові деталі

  1. 29.04.2024
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Прокуратура Баварії бере на себе розслідування зухвалого вбивства двох українських військових на півдні регіону, у якому підозрюють громадянина Росії. Представник країни-агресорки, як з’ясувалося, був під час вбивства п’яним.

Про це повідомляє німецьке видання Spiegel.

Справою щодо вбивства двох українців у містечку Мурнау-ам-Штаффельзее далі буде опікуватися Центральний офіс з протидії екстремізму й тероризму. 

Зазначається, що на даному етапі розслідування не виключають політичну мотивацію злочину. 

Неофіційно стало відомо, що підозрюваний 57-річний росіянин був п’яним. 28 квітня йому обрали запобіжний захід у вигляді арешту.

Нагадаємо, напередодні стало відомо, що росіянин зарізав двох українців у баварському містечку Мурнау. 36-річний чоловік помер від тяжких ножових поранень на місці, а 23-річного хлопця відвезли до лікарні, але врятувати його не вдалося.

У МЗС України повідомили, що загиблими виявилися двоє українських військових, які перебували у Німеччині на реабілітації.

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