Вбивство поліцейського: Сухопутні війська підтвердили, що на відео їхні військові

Підтвердилася інформація про те, що вбивці поліцейського на Вінниччині є військовослужбовцями. Рік тому підозрювані були у складі 28-ї окремої механізованої бригади, зараз належать до Сухопутних військ.

20 квітня близько 01:40 поблизу села Яланець Гайсинського району Вінницької області працівники сектору реагування патрульної поліції відділу поліції №1 Гайсинського райуправління зупинили легковий автомобіль.

Під час перевірки пасажири авто застосували вогнепальну зброю. Один працівник поліції загинув, другий отримав поранення.

Сухопутні війська ЗСУ повідомили, що на відео, яке ймовірно зняте з боді-камери поліцейського після розстрілу патруля на Вінниччині у ніч на 20 квітня, присутні військові однієї з бригад.

«Схиляємо голови в жалобі разом з працівниками Національної поліції України, які з нами виконують завдання із захисту суверенітету та територіальної цілісності Україну. Це непоправна втрата, винні у цьому злочині повинні понести найсуворіше покарання.

На відео, яке поширюється в медіа, присутні військовослужбовці однієї із військових частин Сухопутних військ Збройних сил», — офіційно повідомили Сухопутні війська.

Відомство уточнило, що командування Сухопутних військ надасть максимальне сприяння у всебічному та неупередженому розслідуванні у вбивстві поліцейського.

У Нацполіції повідомили, що загиблий під час нічного нападу – 20-річний Максим Зарецький. З 2021 року він навчався у Національній академії внутрішніх справ та півтора року віддано служив у секторі реагування патрульної поліції. Був єдиним сином у батьків.

Зухвалих злочинців, які вбили молодого поліцейського, розшукують. Інформація про те, що вони здалися, поки не підтверджується.

Зазначимо також, що в машині поліцейських знаходився затриманий ними раніше чоловік. Можливо, трохи на підпитку. Його поведінка після нападу заслуговує на слова подяки. Він щиро намагався допомогти пораненому — кричав, що треба негайно швидку, хотів сісти за кермо, щоб якось посприяти правоохоронцю…