В Запорізькій області пролунали вибухи в тилу російських загарбників
На Запорізькому напрямку Угруповання Об’єднаних сил ворожих атак не було, одначе там агресор наніс тридцять артилерійських ударів і по одному ракетному та авіаційному.
В свою чергу, Телеграм-канал «Оперативний ЗСУ» повідомив, що в районі залізничного мосту біля Світлодолинського під Мелітополем Запорізької області вдень третього листопада сталося чотири гучних «бавовни».
На жаль, не зрозуміло, чи вдалося ЗСУ вивести з ладу цей важливий для ворога шлях.
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