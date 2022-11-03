 

В Запорізькій області пролунали вибухи в тилу російських загарбників

  1. 04.11.2022
  2. Рубрика:

На Запорізькому напрямку Угруповання Об’єднаних сил ворожих атак не було, одначе там агресор наніс тридцять артилерійських ударів і по одному ракетному та авіаційному.

В свою чергу, Телеграм-канал «Оперативний ЗСУ» повідомив, що в районі залізничного мосту біля Світлодолинського під Мелітополем Запорізької області вдень третього листопада сталося чотири гучних «бавовни».

На жаль, не зрозуміло, чи вдалося ЗСУ вивести з ладу цей важливий для ворога шлях.

Подпишитесь на новости
 
redtram
РедТрэм Обменный

Коментарі (0)

Video >>

Самым дорогим и технологичным танком оказалась «Черная пантера»: видео

25.12.2016 - 15:20
Начавший поступать в войска в 2014 году, южнокорейский танк K2 «Черная Пантера» считается самым дорогим в мире — его цена предположительно составляет $8,5 млн. Во многом именно это стало причиной ...
читать

Группа KAZKA представила песню на Евровидение: видео

01.02.2019
Популярная украинская группа KAZKA, которая ...
читать

Порошенко и Гройсман обратились к украинцам по вопросу национализации Привата: видео

19.12.2016
Президент Украины Петр Порошенко обратился ...
читать

На Филиппинах началось извержение вулкана Майон: фото, видео

23.01.2018
На юге острова Лусон, расположенного ...
читать