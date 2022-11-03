В Запорізькій області пролунали вибухи в тилу російських загарбників

На Запорізькому напрямку Угруповання Об’єднаних сил ворожих атак не було, одначе там агресор наніс тридцять артилерійських ударів і по одному ракетному та авіаційному.

В свою чергу, Телеграм-канал «Оперативний ЗСУ» повідомив, що в районі залізничного мосту біля Світлодолинського під Мелітополем Запорізької області вдень третього листопада сталося чотири гучних «бавовни».

На жаль, не зрозуміло, чи вдалося ЗСУ вивести з ладу цей важливий для ворога шлях.