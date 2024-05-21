В Україні зростуть суми відшкодування при ДТП і вартість страховки

Верховна Рада ухвалила у другому читанні законопроєкт про реформу автострахування. Документ передбачає поступове підвищення розмірів страхових сум до розмірів, встановлених в країнах Європейського Союзу. Про це повідомив народний депутат Ярослав Железняк у Telegram у вівторок, 21 травня.

За його словами, законопроєктом передбачається поступове підвищення розмірів страхових сум (максимальних розмірів страхової виплати) до розмірів, встановлених в країнах ЄС.

Також передбачається запровадити:

швидке здійснення гарантійних виплат потерпілим особам за страховиків-банкрутів до введення в дію закону (зараз це роки, а пропонується до 90 днів);

пряме врегулювання у всіх випадках ДТП, в яких шкода завдана лише транспортному засобу, що дозволить потерпілій особі звертатись за страховою виплатою до свого страховика, навіть якщо винуватець не застрахований.

розширити застосування «європротоколу» — оформлення заяви про страхове відшкодування при ДТП без участі поліції.

Наразі ліміт відповідальності страховика за шкоду, заподіяну життю та здоров’ю становить 320 тисяч гривень на одного потерпілого, незалежно від кількості потерпілих, а за шкоду, заподіяну майну потерпілих — 160 тисяч гривень на одного потерпілого, але не більше 800 тисяч гривень на одну страхову подію.

Згідно з законом упродовж двох років поетапно збільшаться суми за шкоду, завдану життю та здоров’ю потерпілих осіб до 1 млн гривень на одного потерпілого та 20 млн гривень на один страховий випадок незалежно від кількості потерпілих осіб, а за шкоду, завдану майну потерпілих осіб — до 2 млн гривень на один страховий випадок незалежно від кількості потерпілих осіб

Крім того, упродовж чотирьох років після року вступу України до Європейського Союзу пропонується поетапно збільшити ці суми за шкоду, завдану життю та здоров’ю потерпілих осіб, до не менше ніж 52 млн гривень на одну потерпілу фізичну особу та 258 млн гривень на один страховий випадок незалежно від кількості потерпілих осіб, а за шкоду, завдану майну потерпілих осіб, — до не менше ніж 52 млн гривень на один страховий випадок незалежно від кількості потерпілих.

Вочевидь, українці зіштовхнуться із суттєвим підвищенням вартості страхових полісів, що важко назвати приємною новиною.