В Україні у вісьмох областях оголошено повітряну тривогу

О 21:55 в Україні почала лунати повітряна тривога. На цей час вона оголошена у вісьмох областях, без врахування Криму і Луганщини.

За даними командування ПС ЗСУ, фашистська Росія загрожує застосуванням балістичної зброї.

У областях, які наближені до лінії фронту, це можуть бути ракети з комплексів С-300 і С-400. В інших — Іскандери і ракети КНДР.

Наразі тривогу оголошено у Черкаській, Кіровоградській, Одеській, Миколаївській, Херсонській, Запорізькій, Дніпропетровській і Донецькій областях.