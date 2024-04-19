В Україні у вихідні дощитиме і очікуються заморозки

На жаль, друга половина квітня не тішить Україну теплом. Південні та центральні області й найближчі дні чекає прохолодна, але суха погода. В суботу, 20 квітня, невеликі дощі слід ждати в Житомирській, Хмельницькій та Харківській областях. Про це повідомляє Укргідрометцентр.

Уночі в західних, північних та Вінницькій областях заморозки в повітрі 0-3°, у Черкаській, Полтавській та Кіровоградській областях на поверхні ґрунту 0-5°.

На решті території нічна температура 3-8° тепла, вдень 11-16°, на сході та південному сході країни 17-22°. На високогір’ї Карпат уночі 3-8° морозу, вдень 0-5° тепла.

У Києві без опадів, вітер південний, 7-12 м/с. Температура вночі 1-3° тепла, на поверхні ґрунту заморозки 0-2°, вдень 13-15° тепла.

У неділю, 21 квітня, часом дощі, у північних, центральних, уночі й у південних областях місцями значні дощі, на сході та південному сході країни з грозами.

Температура вночі 2-7° тепла, у західних областях на поверхні ґрунту заморозки 0-3°. У східних та південно-східних областях 7-12° тепла. Вдень 8-13°, на Лівобережжі 14-19°, на сході країни 20-22°.

На високогір’ї Карпат невеликий сніг. Температура вночі 1-6° морозу, вдень близько 0°.

У Києві дощ, вітер північний із переходом на південно-західний, 7-12 м/с. Температура вночі 5-7° тепла, вдень 9-11°.

Раніше ми вже повідомляли, що атмосферний фронт з північного заходу впливатиме найближчими днями на Україну: в багатьох областях пройдуть короткочасні дощі, а температура знизиться.