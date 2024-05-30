 

В Україні оголосили масштабну повітряну тривогу

  1. 30.05.2024
  2. Рубрика:

В Україні станом на 14:08 оголошено повітряну тривогу в дванадцятьох областях. Це без врахування постійно «червоних» Криму і Луганщини. 

В подібних випадках, як правило, є загроза ударів з літаків стратегічної авіації Ту-22 і Ту-95, авіаційними ракетами, балістикою, а також дронами-камікадзе» Шахед.

За даними командування Повітряних сил ЗСУ, цього разу причина в загрозі удару балістикою з півдня.

В таких випадках мова йде про Іскандери, ракети С-300 і С-400 (ними російські фашисти б’ють по прифронтових областях через обмежену дальність польоту), а з початку року були ще й ракети KN23 з КНДР (за даними військових, їх начебто з весни перестали використовувати через величезний відсоток браку).

 

Подпишитесь на новости
 

Коментарі (0)

Video >>

Диверсанты взорвали склад боеприпасов в Балаклее: видео

23.03.2017 - 11:50
В Минобороны уверены, что взрывы и пожар на артиллерийских складах под Балаклеей Харьковской области, вызваны диверсией. Не исключается, что на арсенал взрывчатку сбросили с дрона. Начались взрывы сегодня в три ...
читать

Отважный кролик жестко наказал крупную змею, которая забралась в его гнездо (видео)

17.01.2016
Кроликов и зайцев принято считать ...
читать

Бесстрашный кот утихомирил крокодила (видео)

06.11.2015
Крокодилу крупно повезло. Кот, по ...
читать

ВСУ ликвидировали под Донецком вражеского снайпера: видео

15.02.2019
Пресс-центр Объединенных сил в предварительной ...
читать