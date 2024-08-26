В Україні оголошено масштабну повітряну тривогу

В Україні станом на 23:17 оголошено повітряну тривогу у тринадцятьох областях (дивись мапу). Це без врахування постійно «червоних» Криму і Луганщини.

В подібних випадках, як правило, є загроза ударів з літаків стратегічної авіації Ту-22 і Ту-95, авіаційними ракетами, балістикою, а також дронами-камікадзе» Шахед.

За даними командування Повітряних сил ЗСУ, цього разу причина в загрозі балістики з Криму.

Зазвичай мова йде про Іскандери, ракети С-300 і С-400 (ними російські фашисти б’ють по прифронтових областях через обмежену дальність польоту), а з початку року були ще й ракети KN23 з КНДР (за даними військових, їх начебто з весни перестали використовувати через величезний відсоток браку, але з серпня знову почали запускати).

Окремо повідомляється, про активність розвідувальних дронів і Шахеди на Сумщині. Чернігівщині, Миколаївщині і Одещині.