 

В Україні оголошено масштабну повітряну тривогу

  1. 26.08.2024
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В Україні станом на  23:17 оголошено повітряну тривогу у тринадцятьох областях (дивись мапу). Це без врахування постійно «червоних» Криму і Луганщини. 

В подібних випадках, як правило, є загроза ударів з літаків стратегічної авіації Ту-22 і Ту-95, авіаційними ракетами, балістикою, а також дронами-камікадзе» Шахед.

За даними командування Повітряних сил ЗСУ, цього разу причина в загрозі балістики  з Криму.

Зазвичай мова йде про Іскандери, ракети С-300 і С-400 (ними російські фашисти б’ють по прифронтових областях через обмежену дальність польоту), а з початку року були ще й ракети KN23 з КНДР (за даними військових, їх начебто з весни перестали використовувати через величезний відсоток браку, але з серпня знову почали запускати).

Окремо повідомляється, про активність розвідувальних дронів і Шахеди на Сумщині. Чернігівщині, Миколаївщині і Одещині.

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