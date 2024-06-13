В Україні оголошено масштабну повітряну тривогу

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  1. 14.06.2024
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В Україні станом на 00:28 оголошено повітряну тривогу у одинадцятьох областях через запуск фашистської Росії дронів-камікадзе типу Шахед.

При цьому існує висока ймовірність комбінованого удару, адже ворог також здійняв у небо свої бомбардувальники.

Так, в районі Тамбова відмічається зліт 4-х Ту-22 М3 південно-східним курсом. Також повідомили, що зафіксовано виліт п’яти бортів Ту-95 МС з Оленегорська.

Ту-22 несуть вкрай небезпечні ракети Х-22, які наша ППО майже нездатна збивати (за всю війну було тільке одне повідомлення про збиття такої ракети). Ту-95 запускають ракети Х-101 та Х-55, які ми збиваємо на рівні 70-100%.

 

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