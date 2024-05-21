 

В Україні оголошено масштабну повітряну тривогу

  1. 22.05.2024
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В Україні станом на 00:05 оголошено повітряну тривогу у десятьох областях. Це без врахування постійно «червоних» Криму і Луганщини.

В подібних випадках, як правило, є загроза ударів з літаків стратегічної авіації Ту-22 і Ту-95, авіаційними ракетами, балістикою, а також дронами-камікадзе» Шахед. 

За даними командування Повітряних сил ЗСУ, цього разу причина в атаці Шахедами. Вони вже долетіли до Вінницької області в центрі країни.

Додамо, що минулої доби, за даними Генштабу ЗСУ, російські фашисти завдали по території України три ракетні удари (із застосуванням трьох ракет), 35 авіаударів (зокрема із застосуванням 48 КАБів) та 367 ударів дронами-камікадзе. 

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