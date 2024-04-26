В Україні оголошено масштабну повітряну тривогу

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  1. 26.04.2024
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В Україні станом на 22:05 оголошено повітряну тривогу у вісьмох областях. Це без врахування постійно «червоних» Криму і Луганщини.

В подібних випадках, як правило, є загроза ударів з літаків стратегічної авіації Ту-22 і Ту-95, авіаційними ракетами, балістикою, а також дронами-камікадзе» Шахед.

За даними командування Повітряних сил ЗСУ, цього разу причина в загрозі удару балістикою з південного сходу..

В таких випадках мова йде про Іскандери, ракети С-300 і С-400 (ними російські фашисти б’ють по прифронтових областях через обмежену дальність польоту), а з недавніх пір ще й ракети KN23 з КНДР.

Крім того, на межі Кіровоградської і Вінницької областей помічено ворожий БПЛА. У ПС ЗСУ, не виключають, що він розвідувальний.

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