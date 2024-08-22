В порту Кавказ після враження ракетою затонув паром «Конро»

В порту Кавказ Темрюкського району Краснодарського краю РФ (навпроти окупованої з 2014 року Керчі) стався потужний вибух, після якого розпочалася сильна пожежа на завантаженому цистернами з нафтопродуктами залізничному поромі «Конро Трейдер» (раніше «Акватрейдер»).

Раніше це судно вже потрапляло під повітряний удар, але оскільки тоді воно було пустим, то отримало незначні ушкодження. Але цього разу, схоже, воно таки вже знищене.

Подію вже визнав оперативний штаб регіону.

Тим часом місцеві жителі викладають в соціальні мережі численні відео грандіозної пожежі. А рашистські «воєнкори» вказують, що в паром прилетіла українська ракета «Нептун». Рух мостом через Керченську протоку припинено.

Згодом оперштаб Кубані повідомив, що паром «Конро» затонув.