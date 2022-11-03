В ОП відповіли на заклик змусити Україну відмовитися від територій

Радник голови Офісу президента Михайло Подоляк заявив, що перемога РФ у війні означатиме встановлення нових законів у світі, де право визначатимуть ті, хто має ядерну зброю.

«Україна може виграти, це небезпечно. Настав час змусити її до відмови від територій» — фантастична пропозиція пана Купчана (Чарльз Купчан, колишній старший директор у справах Європи в Раді національної безпеки Білого дому), у The New York Times. Запевню автора: якщо Путін переможе, світ не стане безпечнішим. Вам не сподобається жити у джунглях, де право визначають не закони, а наявність ядерної зброї», — зазначив він.

Як відомо, у своїй статті Купчан заявив про те, що США нібито варто якнайшвидше змусити Україну сісти за стіл переговорів, оскільки перемога України та повернення земель може спровокувати нову світову війну.

«Успіхи України на полі бою можуть зайти надто далеко. Якщо оборона України не варта американських чобіт на землі, то повернення всього Донбасу та Криму під український контроль не варте того, щоб ризикувати новою світовою війною… Але спроба Путіна підкорити Україну вже провалилася, і наполягання на повній поразці Росії — непотрібна авантюра», — наголосив Купчан.

На щастя, таких як Купчан в чинній владі не так багато. Збройні сили України спроможні повернути анексований Росією півострів Крим. Про це у середу, 5 жовтня, повідомила британська газета The Daily Telegraph із посиланням на джерело у Пентагоні.

Як зазначено, таких висновків військове керівництво США дійшло, оцінюючи нинішні темпи просування української армії в Херсонській області.

«Звільнення Криму тепер цілком можливе, це не можна списувати з рахунків», — сказав чиновник.