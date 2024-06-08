В ОП обговорили ратифікацію Римського статуту

Заступниця керівника Офісу Президента Ірина Мудра та Генпрокурор України Андрій Костін провели міжвідомчу нараду щодо ратифікації Римського статуту Міжнародного кримінального суду. Про це 8 червня повідомляє Офіс президента.

Під час наради, на якій були присутні представники міністерств оборони, юстиції, закордонних та внутрішніх справ, СБУ, ГУР і Нацполіції, обговорили необхідність ратифікації Римського статуту для збільшення зусиль України з притягнення до відповідальності російських злочинців, зміцнення дипломатичної позиції України, а також виконання євроінтеграційних і двосторонніх домовленостей.

Зазначається, що учасники досягли згоди щодо відсутності ризиків, пов’язаних із ратифікацією: Україна вже визнала юрисдикцію суду. Також Міжнародний кримінальний суд доповнює національні системи кримінального правосуддя і приймає справи лише тоді, коли національні суди держави не можуть або не хочуть забезпечувати відповідальність за певні злочини.

Як відомо, Україна підписала Римський статут ще 20 січня 2000 року, проте досі не ратифікувала його. Але цей крок необхідний, щоб отримати нові можливості в Міжнародному кримінальному суді (МКС).

Нагадаємо, у квітні на конференції Відновлення справедливості для України, що відбулася у Гаазі, 44 держави висловили готовність працювати над створенням спецтрибуналу для притягнення Росії до відповідальності за злочин агресії проти України.