В Одесі та на Київщині пролунали вибухи

У ніч проти вівторка, 23 квітня, в Одесі під час повітряної тривоги чули вибухи. Про це повідомляють користувачі соцмереж та місцеві ЗМІ.

Перед цим Повітряні сили ЗСУ повідомили про рух нової групи шахедів з тимчасово окупованої території Херсонської області в напрямку Одеси.

«Жителі Одеси та Одеського району, будь ласка, перебувайте у безпечних місцях до відбою», — написав голова Одеської ОВА Олег Кіпер.

Моніторингові канали попереджали про роботу ППО.

Про роботу ППО повідомили також у Київській ОВА.

«Зафіксовано рух ворожих БпЛА! У регіоні працюють сили ППО. Не фотографуйте та не знімайте роботу наших захисників», — йдеться у повідомленні.

Ввечері вибухи гриміли також на сході. Начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов зазначив, що росіяни завдають ударів по місту. «Харків. Окупанти завдають ударів! Перебувайте в укриттях», — написав він.

Згодом він додав, що дісталося й Харківському району. О 22:37 прилетіли ракети, тип яких встановлюється. В результаті спалахнула пожежа на птахофабриці.