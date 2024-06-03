В Одесі поліцейську хвилею змило в море, тривають пошуки
Трагедія на рівному місці… В одеській Аркадії лейтенанта поліції з Рівненської області під час шторму змило хвилею у море. Її досі не можуть знайти. Про це повідомляє Думська в понеділок, 3 червня.
За інформацією, наданою джерелами видання в правоохоронних органах, 20-річна дівчина разом із колегами приїхала в Одесу на відпочинок 1 червня.
Ввечері 2 червня, під час прогулянки на узбережжі в Аркадії, дівчину хвилею збило з ніг, вона впала, вдарилася головою, а наступна хвиля змила її в море.
На місце направили рятувальників. Дівчину досі не можуть знайти.
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