В Одесі планують відкрити пляжний сезон

Два минулі роки в Одесі через повномасштабну війну не було пляжного сезону. А в цьому влада вирішила його відкрити. Вже з завтрашнього дня, 8 червня, в Одесі і області відкриють низку пляжі.

Загалом мова йде про 20 локацій, які наразі перевіряють щодо безпечності. Про це повідомив голова ОВА Олег Кіпер під час брифінгу.

«Людей не стримати. Вони хочуть відпочивати, оздоровлення отримувати. Наш природний вітамін, наше сонце, наше Чорне море, наші пляжі сьогодні не замінить, мабуть, ніякий комплекс вітамінів, який би ми не пропонували. Тому ми намагаємося якомога більше зробити відкритих пляжів», — сказав він.

Додатково щодо відкриття пляжів до ОВА звернулася адміністрація села Фонтанка та Ізмаїльська РВА. Там планують дозволити громадянам відпочивати у лагуні у селі Приморське.

Влада також сподівається відкрити туристичний маршрут каналами у місті Вилкове.

«Там є дві застороги: перша — це, звичайно, військова, друга — там поруч кордон із Румунією. І сьогодні з прикордонниками вже отримали навіть дозвіл щодо проходження на човнах по каналах», — розповів Кіпер.

Нагадаємо, у Києві, який набагато далі від зони досяжності російських ракет, ніж Одеса, не планують відкривати пляжний сезон, а жителям міста рекомендують утриматися від відвідування пляжів з міркувань безпеки. Хоча два минулі роки головною передсторогою щодо пляжів в Одесі називали морські міни. З урахуванням того, що російський флот вдалося витіснити з Криму, мінувань стало менше…

«Містянам радять утриматися від відвідування пляжів і зон відпочинку, щоб уникнути масового скупчення людей. Оскільки це ускладнить доступ до укриттів і сховищ під час повітряної тривоги», — повідомили 23 травня у КМДА.

Водночас фахівці виконуватимуть сезонні роботи, необхідні для підтримки порядку та санітарних норм на пляжах і зонах відпочинку.

За прогнозом синоптиків, цьогорічне літо в Україні буде теплим, але очікувати аномально високих температур не варто. Середня температура повітря влітку, ймовірно, лише на 1-2 градуси перевищуватиме норму.