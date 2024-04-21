В Одесі під час тривоги пролунав вибух

Сьогодні о 13:14 в Одесі і області було оголошено повітряну тривогу. А вже за три хвилини Суспільне й інші джерела провідомили про вибух в Одесі.

Наразі без подробиць, тобто немає інформації про те, чи мав місце приліт, чи люди чули звук роботи нашої ППО.

Командування Повітряних сил ЗСУ попереджала про загрозу балістики. А мова в таких випадках, як правило, про Іскандери. Є ще варіант з балістичними ракетами з КНДР. Ракети С-300 і С-400 до Одеси не дістануть.

Тривогу у регіоні скасували о 13:53.