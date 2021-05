Достаточно необычное событие минувшим вечером произошло в Лондоне. На мель Темзы в юго-западной части британской столицы заплыл 4-метровый кит. Животное застряло на катках для шлюпок. Спасали кита около четырех часов.

Как передает ВВС, кита заметили в Ричмондском шлюзе. Сотрудники экстренных служб прибыли на место в 21 час по местному времени (23 часа по Киеву). В операции принимали участие и пожарные, и морские спасатели.

После продолжительных трудов удалось спустить кита с катка на воду. Но поскольку на теле животного были повреждения, его передали для осмотра ветеринару. Он и решит, можно ли гостя отправлять в море.

Выловленный в Лондоне кит относится к виду малых полосатиков. Они обитают в северной части Тихого и Атлантического океана и являются объектом промысла в Норвегии, Исландии и Японии. Взрослые особи достигают в длину 9-10 метров.

В ноябре 2020-го в Калифорнии, у берегов городка Авила-Бич, американки Джули МакСорли и Лиз Коттриэль плавали на каяке, когда их атаковал горбатый кит.

Люди, плававшие неподалеку, сняли произошедшее на видео. Кит в какой-то момент подплыл очень близко к лодке с девушками и, открыв пасть, перевернул ее. При просмотре складывается впечатление, что кит заглатывает девушек целиком. К счастью, по факту он их отбросил затем в сторону. Обошлось даже без травм.

What started as a peaceful morning of kayaking turned into a close call for two friends at Avila Beach.

Video shows the pair appearing to almost be swallowed by a humpback whale.https://t.co/dJZulNZedN pic.twitter.com/JEyZibxjxi

— FOX26 News (@KMPHFOX26) November 3, 2020